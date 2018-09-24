Batman'da 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde ilimize eroin maddesi getireceği tespit edilen bir araca yapılan operasyonda, 1 kilo 300 gram eroin ele geçirilmiş olup, şahıs hakkında mevcutlu olarak TCK 188'den işlem başlatılmıştır” denildi.