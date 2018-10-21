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Batman'da 10 kilo esrar ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri satışa hazır 349 paket halinde 10 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ilimizde bulunan bir metruk binada yapılan kontroller neticesinde satışa sunulmak üzere hazırlanmış 349 paket içerisinde 10 Kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs/şahıslara yönelik yakalama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

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