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29 Ağustos 2018 14:03

Batman’da 14 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Batman’da 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Batman’da 14 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

29 Ağustos 2018 14:03


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 21 Ağustos’ta gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir. Şüphelilerden birinin G.B.T sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu ve halen 14 ayrı suçtan arandığı ve sahte kimlikleri yakalanmamak için kullandığı tespit edilmiştir. Şüphelilerden 2 adet çalıntı cep telefonu ele geçirilmiş müştekisine teslim edilmiştir. Şahısların İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.




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