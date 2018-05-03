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03 Mayıs 2018 13:08

Batman’da 146 otobüs şoförüne iletişim eğitimi

Batman Belediyesi bünyesinde toplu taşıma faaliyeti yürüten otobüs şoförlerine “Davranış ve İletişim Becerileri” semineri verildi.

Batman’da 146 otobüs şoförüne iletişim eğitimi

03 Mayıs 2018 13:08


Batman Belediyesi tarafından, otobüslerde yolcularla sağlıklı iletişim gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan eğitim programı bugün başladı. Gerçekleştirilecek olan eğitim semineri programı, 4 seans halinde 2 gün boyunca devam edecek. Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülen toplu taşıma araçlarında görev yapan 146 otobüs şoförüne “Davranış ve İletişim Becerileri” konulu eğitim semineri verilecek. Belediye Konferans Salonunda Eğitmen Fatma Gül Yalman tarafından belediye otobüs şoförlerine verilen eğitim seminerinde, yolcularla iletişimde insani ilişkiler, dinleme, kendini ifade edebilme becerisi gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.




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