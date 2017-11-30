Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:11

Batman’da 146,5 gram eroin ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumunda şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 146,5 gram eroin ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman’da 146,5 gram eroin ele geçirildi

30 Kasım 2017 11:11


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan şahıs ve şahıslara yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce durumundan şüphelenilen araç ilimizde bulunan bir petrol istasyonuna girerken durdurulmuş araçta bulunan 3 şahsın üst araması ve araçta yapılan aramada çeşitli bölümlere zulalanmış vaziyette toplam ağırlığı 146,5 gram gelen eroin ile 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve sağlama suçundan adli işlem tesis edilmesinin akabinde şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç