Batman’da 146,5 gram eroin ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan şahıs ve şahıslara yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce durumundan şüphelenilen araç ilimizde bulunan bir petrol istasyonuna girerken durdurulmuş araçta bulunan 3 şahsın üst araması ve araçta yapılan aramada çeşitli bölümlere zulalanmış vaziyette toplam ağırlığı 146,5 gram gelen eroin ile 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve sağlama suçundan adli işlem tesis edilmesinin akabinde şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.