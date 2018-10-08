Batman'da 15 kilogram esrar ele geçirildi

Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır” denildi.