İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 15 mutfak tüpü taşıyan motosikletli yakalandı

BATMAN (İHA) – Batman’da seyir halinde 15 mutfak tüpü taşıyan ve hem trafiği hem de sürücülerin hayatını tehlikeye sokan motosikletli yakalandı.

BATMAN (İHA) – Batman'da seyir halinde 15 mutfak tüpü taşıyan ve hem trafiği hem de sürücülerin hayatını tehlikeye sokan motosikletli yakalandı. Şahsa idari para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edildi.


Batman'da önceki gün motosikletiyle 15 mutfak tüpünü taşıyan ve hem trafiği hem de sürücülerin hayatını tehlikeye sokan sürücü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu tespit edilen iş yerinde yakalandı. A.D.'ye Türk Ceza Kanununun “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” maddesinden işlem yapıldı. A.D.'ye ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 Sayılı Trafik Kanunun farklı maddelerinden 784 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.