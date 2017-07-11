Batman’da 15 Temmuz etkinlikleri

Batman Valiliğince, “15 Temmuz Milli Birlik Demokrasi Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Ahmet Deniz, kurum müdürleri ve vatandaşlar tarafından, Seyitler Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’ndaki şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu. Ziyaret sonrası Vali Ahmet Deniz, Kudret Camisi’nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Deniz, “15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Demokrasi ve Birlik Günü olarak artık kabul edildi. Yasal mevzuatlarımızda da kabul edildi. Bugün önce şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik ve dualar ettik. Kur’an okundu, mevlit okunacak. Şehitlerimiz bu ülkenin tapusu, onlar var ki biz varız. Onların yakınları var ki biz buradayız. Onlara değer vermeyen milletler asla ve asla ayakta duramaz. Şehitlik makamı, peygamberlik makamından sonra en yüce makam. Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bizlere düşen de onlara layık olabilmektir. Vatanımızın birliği ve beraberliği için gece gündüz demeden çalışmak, onların anılarını yaşatmak, 15 Temmuz’daki Çanakkale ruhuyla nasıl hareket ettiğini gösteren bu asil milletin gençlerimize, çocuklarımıza ve ileri kuşaktaki nesillere anlatmak için bugün çok önemlidir” dedi.