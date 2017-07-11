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11 Temmuz 2017 14:58

Batman’da 15 Temmuz’da tüm otobüsler ücretsiz hizmet verecek

Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tüm otobüsler 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek.

Batman’da 15 Temmuz’da tüm otobüsler ücretsiz hizmet verecek

11 Temmuz 2017 14:58


15 Temmuz 2017 Cumartesi günü Batmanlılar Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiğini kaydeden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Batman’da da kutlanacak 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılım olacağından belediye olarak böyle bir karar aldıklarını kaydetti. 15 Temmuz’da saat 17.00’de başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının, 16 Temmuz sabahı program sona erene kadar devam edeceği kaydedildi.




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