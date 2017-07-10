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10 Temmuz 2017 13:53

Batman’da 15 Temmuz’u anma etkinlikleri

Batman’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikler için toplantı düzenlendi.

Batman’da 15 Temmuz’u anma etkinlikleri

10 Temmuz 2017 13:53


Batman Valiliği binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, “Geçen yıl 15 Temmuz tarihinde, FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiş ve ülkemiz işgal edilmek istenmiştir. Bu darbe teşebbüsünün unutturulmaması aziz şehidimizin hatıralarının canlı tutulması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmaması için, 15 Temmuz’un anlam ve önemine yakışır faaliyetlerle anılması, 15 Temmuz darbe girişiminde, aziz milletimizin göstermiş olduğu bu güçlü iradenin, her daim hafızalarda diri tutulması fevkalade önemlidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yapacağımız etkinliklerde, Türkiye Cumhuriyeti Devletine kast eden, ülkemizi parçalamaya çalışan bu hain zihniyete karşı bir duruş sergilememiz lazım. Bayrağımızın yanında yer alan herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.


Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.




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