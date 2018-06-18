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18 Haziran 2018 16:08

Batman’da 19 kişiye 4 bin 921 TL kumar cezası

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından kumar oynatılan iş yerlerine operasyon yapıldı.

Batman’da 19 kişiye 4 bin 921 TL kumar cezası

18 Haziran 2018 16:08


Konu ile ilgili olarak Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahlak Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde umuma açık işyerlerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bin 72 rulet, tilt, langırt, benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun olaylarından dolayı adli işlemler neticesinde 1 adet tombala makinası, 3 adet televizyon, 1 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. İşyerinde kumar oynadıkları tespit edilen 19 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesi uyarınca 259’ar TL’den toplam 4 bin 921 TL idari para cezası uygulanmış ve işyeri hakkında kumar oynatmaktan adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.




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