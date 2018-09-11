Batman'da 2 adet tabanca ele geçirildi

Batman'da polis, şüphelenerek durdurduğu 2 araçta yaptığı aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu iki araçta 2 adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör ve 19 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde Batman'da gerçekleşen 4 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren ikisi yaşı küçük 3 şüpheli şahıs Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Batman'a getirildi.