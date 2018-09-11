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Batman'da 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Batman’da yapılan operasyonda, 2 kilo 800 gram esrar ve bir silah ele geçirildi.

Batman'da yapılan operasyonda, 2 kilo 800 gram esrar ve bir silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar çerçevesinde, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 950 gram toz esrar, 1 kilo 850 gram kubar esrar, 1 tabanca, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 1 dijital terazi ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi de gözaltına alındı.

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