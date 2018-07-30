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30 Temmuz 2018 17:04

Batman’da 2 kilo eroin ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 kilo 2 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Batman’da 2 kilo eroin ele geçirildi

30 Temmuz 2018 17:04

3 şüpheli gözaltına alındı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından bölücü terör örgütünün finans kaynakları arasında bulunan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilimiz merkez ilçe sınırları içerisinde bir araçta yapılan aramada toplam 2 bin 2 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yapılan adli işlem sonucu 2 şahıs tutuklanmış olup, 1 şahıs için adli kontrol şartı kararı verilmiştir” denildi.




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