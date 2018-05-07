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07 Mayıs 2018 15:04

Batman’da 2018 yılı Hac Eğitim Seminerleri başladı

2018 yılı Hac Organizasyonu ile bu sene hacca gidecek olan hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla, Batman Müftülüğünün organize ettiği Hac Eğitim Semineri Aygün Müftülük Camisinde başladı.

Batman’da 2018 yılı Hac Eğitim Seminerleri başladı

07 Mayıs 2018 15:04


Hac yolculuğunu eksiksiz, sıhhat, afiyet, huzur ve huşu içinde yapmak sıkıntı ve zorlukları en aza indirmek amacıyla yolculuk için yapılması gereken maddi ve manevi hazırlıklar hakkında hacı adaylarına bilgi vermeye çalıştıklarını dile getiren İl Müftüsü Turgut Erhan, “Hac, imkanı olan her Müslüman’ın, belirli bir zaman içinde, belirli mekanları ziyaret ederek, bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadettir” dedi.


Seminere katılan hacı adayları, seminerden ve uygulamalı hac provasından çok etkilendiklerini söyledi.




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