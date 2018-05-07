Batman’da 2018 yılı Hac Eğitim Seminerleri başladı

Hac yolculuğunu eksiksiz, sıhhat, afiyet, huzur ve huşu içinde yapmak sıkıntı ve zorlukları en aza indirmek amacıyla yolculuk için yapılması gereken maddi ve manevi hazırlıklar hakkında hacı adaylarına bilgi vermeye çalıştıklarını dile getiren İl Müftüsü Turgut Erhan, “Hac, imkanı olan her Müslüman’ın, belirli bir zaman içinde, belirli mekanları ziyaret ederek, bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadettir” dedi.

Seminere katılan hacı adayları, seminerden ve uygulamalı hac provasından çok etkilendiklerini söyledi.