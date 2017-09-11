Batman’da 21 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan metruk bir inşaatın bodrum katında uyuşturucu madde saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 adet beyaz renkli poşet içerisinde 21 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan biri adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.