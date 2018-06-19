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19 Haziran 2018 16:21

Batman’da 25 kişi çayda mahsur kaldı

Batman’da çay kenarına pikniğe gelen 25 kişi, suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Batman’da 25 kişi çayda mahsur kaldı

19 Haziran 2018 16:21

Vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, önceki gün Batman-Kozluk karayolu Şerbetli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buradan geçen Batman Çayı’nın iki farklı noktasında piknik yapan 14 yetişkin ve 11 çocuk, çay sularının aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, vatandaşları botlarla mahsur kaldıkları bölgelerden kurtardı.




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