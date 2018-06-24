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24 Haziran 2018 14:36

Batman’da 250 hasta sandık başına götürüldü

Batman’da hasta ya da engelli olup oy kullanmaya gidemeyen 250 kişi, Evde Bakım Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin desteğiyle oy kullanmaya götürüldü.

Batman’da 250 hasta sandık başına götürüldü

24 Haziran 2018 14:36


Batman İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Beşir Ulutaş, “Batman İl Sağlık İl Müdürlüğü evde sağlık koordinasyonuna bağlı 2 bin 500 hastamız bulunmaktadır. 2 bin 500 hastamıza birer birer telefonla ulaşıp oy kullanmak isteyen hastalarımız 250 kişi oy kullanmak istedi. Bu oy kullanacak hasatlarımız mobil taşıma araçlarımız ve ambulans ile sağlıyoruz. Hastalarımızı evlerinden alıp oy kullanarak tekrar evlerine bırakıyoruz. Bu güzel hizmetin yapılmasından dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Oy kullanmak isteyen hastalarımız varsa bizleri arayarak tekrar evlerinden alıp oy kullanmaları için gerekli hizmeti vereceğiz” dedi.




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