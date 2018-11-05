Batman'da 27 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde 5 Kasım 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta 27 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğümüzde işlemleri devam etmektedir” denildi.