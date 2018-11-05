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Batman'da 27 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 27 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde 5 Kasım 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta 27 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğümüzde işlemleri devam etmektedir” denildi.

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