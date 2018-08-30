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30 Ağustos 2018 15:51

Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Batman’da da coşkuyla kutlandı.

Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 15:51


Türkiye genelinde olduğu gibi Batman’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlama programı Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunumuyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Valilik makamında tebrikleri kabul törenine geçildi. Vali Ahmet Deniz, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Akın, İdare Mahkemesi Başkan Vekili Alper Aksakal, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Tören, Turgut Özal Bulvarı’nda, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile birlikte tören aracıyla askeri birlikleri ve vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Program, Hava Seyrüsefer Yüzbaşı Çağdaş Kurnaz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk Eğitim Merkezi halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni ile sona erdi.




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