Batman’da 30 paket esrar maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yeşiltepe Mahallesi’nde uyuşturucu madde satan, kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durumundan şüphelenilen bir şahsın yanına gidilmesi üzerine şahıs kaçmaya başlamış, durdurulmaya çalışılmış ancak yapılan ihtarlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etmiştir. Ekiplerimizin takibi ve kovalamaca neticesi durdurulan D.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın ilk kaçtığı yerde yapılan aramada beyaz poşete sarılmış halde satışa hazır 30 paket halinde toplam ağırlığı 290 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıs adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.