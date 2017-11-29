Batman’da 49 kilogram C4 ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkının da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Kasım 2017’de PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 8 Şubat 2016’da Batman Havalimanına yapılan havan topu saldırısı olayını gerçekleştiren şahıslardan biri yakalanarak tutuklanmıştır. Söz konusu şahsın adresinden yapılan aramada, 12 adet toplam 49 kilogram C4 tipi patlayıcı madde, 1 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof silah, 2 adet tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, dijital malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Ayrıca şahsın yakalanması akabinde yürütülen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmışlardır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.