Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) darbe girişimi sonrasında Batman’da 550 kamu personeli ihraç edildi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, görevden alınan ve ihraç edilen kamu personeli sayısını açıkladı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şimdiye kadar 550 kamu personelinin kamudan ihraç edildiğini belirten Vali Deniz, 550 personelden 244 kişinin emniyet, 191 kişinin milli eğitim müdürlüğü, 15 kişinin askeri personel ve 100’ü de diğer kamu ve kuruluşlarda görevli personel olduğunu söyledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 768 kamu personelinin görevinden uzaklaştığını anlatan Vali Deniz, “768 personelden 200’ü tutuklandı, 79 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 200 kişiden 1’i vali yardımcısı, 1’i ilçe yazı işleri müdürü, 16 askeri personel, 127’si emniyet mensubu, 37‘si adliye personeli, 15 ‘i milli eğitim müdürlüğü, 1’i il özel idare, 1 defterdarlık ve 1 personelde kamu hastaneleri genel sekreterliği personelidir. KHK kapsamında 550 kamu personeli ihraç edilmiş ve 93 kamu personeli görevine iade edilmiştir. KHK kapsamında ilimizde 15 dernek, 4 özel okul, 4 yerel basın, 1 televizyon ve 1 radyo kurulu kapatılmış, 1 dernek ise tekrar açılmıştır. Ayrıca ilimiz terör örgütlerine destek verdiği gerekçesiyle milli eğitim bakanlığınca 946 öğretmen görevinden uzaklaştırılmış bunlardan 901 personel bakanlıkça görevine tekrar iade edilmiştir” dedi.