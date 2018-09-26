Batman'da 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimize giriş yapan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste yapılan aramada iki şahıs yanlarında 840 adet kimyasal uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ile birlikte yakalanarak Narkotik Şube Müdürlüğüne getirilmiştir. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.