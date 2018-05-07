Batman’da ‘Aile ve Değerler’ konferansı

Dr. Sami Şener tarafından verildi.

Konferansa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, toplum olarak ortak değerleri korumanın önemine değinerek, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini, günümüzde aile değerleri ve ailede değerin yanı sıra, milli bir değer olarak dil konusunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Toplumun temeli sayılan aile kurumunun önemine değinen Prof. Dr. Sami Şener, “Günümüzde aile ve aile çevresinde ortaya çıkan sorunların, değişimlerin, çözülmelerin kitle iletişim araçları ve bilhassa sosyal medya araçlarıyla çöküşlerin etkisi büyük bir hızla toplumun genelinde kendini gösteriyor” dedi.