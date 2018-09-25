Batman'da ‘Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu' toplantısı yapıldı

Batman'da “7'nci Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirildi.

Batman İl Kültür Merkezinde yapılan programda İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Vahdettin Altunç, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, çiftçiler ve kurum temsilcileri katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, çiftçilerin bilgi birikimlerine çok büyük katkı sağlayacaklarını belirterek, “Bu paylaşımlar hem kurumsal kapasitemizin artmasına, personellerimizin son gelişmelerden haberdar olmalarına çiftçilerimizin de bilgi birikimine şüphesiz ki çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimiz bugün fıstık yetiştiriciliğinde uygulamada birçok hatalarımız mevcuttur. Hocalarımızın edindiği tecrübeleri alıp uygularsak ve hatalarımızdan vazgeçerek gelirlerimizde muhakkak artış olacaktır. Bu nedenle bu bilgileri iyi değerlendirmemiz ve faydalanmamız yararımıza olacaktır. Batman İli olarak fıstık yetiştiriciliğinde çok yeni olsak ta kısa zamanda çok büyük mesafeler katlettiğimizi düşünüyoruz. Dikili alanlarımız son 3 yılda 5 katına çıkarak bugün Batman'da yaklaşık 60 bin dekar fıstık dikili alanlarımız mevcuttur” dedi.

“Fıstık alternatif ürün olarak ilimizde hızla artmaktadır”

İl ve ilçeler de 60 bin dönüm arazi üzerinde fıstık fidanı ekili durumda olduğunu söyleyen Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Vahdettin Altunç, “İlimiz ve ilçelerimde 60 bin dönüm arazi üzerinde fıstık fidanı ekili durumdadır ve ekim alanı her geçen gün artmaktadır. 2017 yılı verilerinde 23 bin 141 dönüm ekili alan iken yaklaşık 3 kat seviyesine ulaşmıştır. Dünya genelindeki iklim değişikliği toprakların çoraklaşması ve benzeri etkinliklerde fıstık alternatif ürün olarak ilimizde hızla artmaktadır. Batman fıstık birliği olarak bir yıllık geçmişe sahip olmamıza rağmen genel kurulumuz hemen akabinde projelerimizi hemen hayata geçirdik. Batman İli eylem planıyla fıstığın bölgemizde mevcut haritasını çıkarıyoruz. Böylelikle ekili alanlarda fidan ilaçları ve verimin yıllar içindeki değişimi tespit ederek gerekli destek ve önlemleri almaya çalışacağız” diye konuştu.