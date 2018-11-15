Batman'da AÖF'nin başarılı öğrencilerine ödül verildi

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Batman'da düzenlenen başarı belgesi takdim törenine katılarak, başarılı öğrencilere belgelerini verdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 60. yıl etkinlikleri kapsamında, Açıköğretim Fakültesi Sistemi başarı belgesi törenlerinin 52'ncisi Batman Üniversitesi merkez kampus konferans salonunda düzenlendi. Törene, Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Anadolu Üniversitesi dekan, yöneticileri ve akademisyenleri, Açıköğretim Fakültesi'nden başarı ile mezun olan öğrenciler, davetliler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Merkezi Halk Müziği dinletisi ve Anadolu Üniversitesi tanıtım filmi ile devam etti.

Daha sonra konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür ederek, “Diyarbakır, Batman ve Mardin'den başlayarak insanlarımıza biz buradayız, bu bayrağı şerefle, onurla dalgalandıran Batman'a, Mardin'e ve Diyarbakır'a uğramadan buradan başlamadan start vermeyelim dedik etkinliklerimize. Gittiğimiz yerlerde onlarca, yüzlerce öğrencimiz var. Hepimiz oldukça mutluyuz. Öğrencilerimizi görünce daha çok fiziksel ortamlara davet ediyoruz. Gelemeyebiliyorlar ama biz gelelim dedik ayaklarına. Bu bölgenin insanları zaten nazik, kibar, kültürü ile hoşgörülü insanlara bizde bir vefa borcumuzu ödeyelim diyerek buradan başladık” dedi.

Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede tarafından başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.