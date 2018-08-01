Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, merkeze bağlı Suçeken köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahların çekilmesiyle Abdurrahman Y. (58) başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Abdulkerim Y. (40) ve Lokman Y. (29) ile beraber 3 kişi yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Köyde gergin bekleyiş devam ederken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.