Batman’da asfalt çalışmaları sürüyor

Ramazan ayı boyunca geceleri de çalışan Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kültür Mahallesi’nde bulunan Dicle EDAŞ’ın açtığı kazılardan kaynaklanan çukurları anında yamalıyor. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Dicle EDAŞ’la yapılan protokol gereği altyapı çalışmaları sürdürülen yerlerde Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz anında asfalt müdahalesi gerçekleştiriyor” dedi.

Vatandaşların ve sürücülerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Dicle EDAŞ ekipleriyle müşterek çalıştıklarını belirten Aksoy, “Kültür Mahallesi’nde Dicle EDAŞ’ın yaptığı kazı çalışmalarına ekiplerimiz anında müdahale ederek asfalt yama çalışması yapmaktadır” diye konuştu.

Kazı çalışmalarına belediye ekiplerinin anında müdahale etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Batmanlı vatandaşlar ise, “Farklı kurumların kazı çalışmalarına belediyemizin anında müdahale etmesi hem araçlar hem çocuklar hem de ev hanımlarımız açısından büyük önem taşıyor. Çünkü araçlar doldurulmayan çukurlara girince zarar görürken kapatılmayan çukurlardan çıkan toz duman da ev hanımlarımızı bezdiriyordu. Belediyenin yaptığı bu çalışmayı takdirle karşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.