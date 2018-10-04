Batman'da askeri araca EYP'li saldırı: 4 şehit, 5 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde zırhlı aracın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde zırhlı aracın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi.