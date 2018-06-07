Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 15:20

Batman’da ‘Atık Pil Toplama’ kampanyasının birincileri belli oldu

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Batman Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ile birlikte atık pil toplama kampanyası düzenledi.

Batman’da ‘Atık Pil Toplama’ kampanyasının birincileri belli oldu

07 Haziran 2018 15:20


Bir yıl boyunca devam eden kampanyada, okullar arasında en fazla atık pil toplama yarışması düzenlendi. Belirlenen sürenin bitiminde en fazla pil toplayan Gültepe Anadolu Lisesi birinci olurken, Selçuklu Ortaokulu ikinci ve Petrol Ofisi İlkokulu da üçüncü oldu. 2 Ekim 2017’de başlatılıp 30 Nisan 2018 tarihinde sona eren geleneksel okullar arası “Atık Pil Toplama” yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri Batman Belediyesi’nde düzenlenecek bir törenle verilecek. İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan kampanyada bin 112 kilogram atık pil toplayan Gültepe Anadolu Lisesi birinci olurken, 200 kilogram atık pil toplayan Selçuklu Ortaokulu ikinci ve 88 kilogram atık pil toplayan Petrol Ofisi İlkokulu da üçüncü oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç