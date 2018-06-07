Batman’da ‘Atık Pil Toplama’ kampanyasının birincileri belli oldu

Bir yıl boyunca devam eden kampanyada, okullar arasında en fazla atık pil toplama yarışması düzenlendi. Belirlenen sürenin bitiminde en fazla pil toplayan Gültepe Anadolu Lisesi birinci olurken, Selçuklu Ortaokulu ikinci ve Petrol Ofisi İlkokulu da üçüncü oldu. 2 Ekim 2017’de başlatılıp 30 Nisan 2018 tarihinde sona eren geleneksel okullar arası “Atık Pil Toplama” yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri Batman Belediyesi’nde düzenlenecek bir törenle verilecek. İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan kampanyada bin 112 kilogram atık pil toplayan Gültepe Anadolu Lisesi birinci olurken, 200 kilogram atık pil toplayan Selçuklu Ortaokulu ikinci ve 88 kilogram atık pil toplayan Petrol Ofisi İlkokulu da üçüncü oldu.