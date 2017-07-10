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10 Temmuz 2017 15:48

Batman’da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Batman’da aynı yerde peş peşe meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Batman’da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 9 yaralı

10 Temmuz 2017 15:48


Edinilen bilgilere göre, Siirt çevre yolunda aileleriyle bir düğüne katılan Yunus Emre ve kardeşi Efe Yılmaz’a düğün çıkışı yolun karşı tarafına geçmek istedikleri sırada otomobil çarptı. Kazada, Yunus Emre olay yerinde hayatını kaybederken, Efe Yılmaz yaralandı. Bu sırada, kazayı gören ve yardım etmek amacıyla durmak isteyen işçi taşıyan bir minibüse ise arkadan gelen bir kamyon çarptı. Bu kazada da 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.




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