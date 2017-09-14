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14 Eylül 2017 14:01

Batman’da badmintona ilgi artıyor

Batmanlı çocukların badminton sporuna ilgisi artıyor.

Batman’da badmintona ilgi artıyor

14 Eylül 2017 14:01

Belediye spor kompleksinde badminton sporuyla ilgilenen çocuk sayısı 208 oldu.


Geleceğin badminton sporcularının yetiştirildiği Batman Belediyesi Spor Kompleksinde 9-14 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklara badminton eğitimi veriliyor. Badminton sporcuları arasında takımda oynayabileceklerin ayırt edildiği altyapı çalışmaları da devam ediyor. Badminton sporuyla ilgilenen 208 çocuğa, spor ve sporcu ahlakı, sporun incelikleri, sportmenlik, badminton teknikleri, top sektirme, filede karşılıklı oynama ile ilgili detaylı bilgiler branş hocaları tarafından veriliyor.


Batman’ın değişik mahallelerinde daha önce belirlenen güzergahta özel araçla ve takım hocaları nezaretinde spor tesislerine getirilen gençler, eğitimlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Her yaş grubu öğrencilere 1,5 saat teorik ve teknik eğitimin verildiği tesislerde haftanın 6 günü saat 09.00’dan başlayıp yaş grubu göre saat 17.00’a kadar sürüyor.




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