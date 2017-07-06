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06 Temmuz 2017 17:15

Batman’da başıboş hayvanlar toplanmaya başlandı

Batman Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un talimatı üzerine harekete geçen Zabıta ve Veterinerlik Müdürlüklerine bağlı ekipler sokaklara bırakılan başı boş hayvanları toplamaya başladı.

Batman’da başıboş hayvanlar toplanmaya başlandı

06 Temmuz 2017 17:15


Başıboş hayvanlar için geçici barınaklar oluşturan Batman Belediyesi, Zabıta ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekipler ile denetimlere başladı. Park ve bahçelerde neden olunan kamu zararını ve hayvanların neden olduğu olası trafik kazalarını önlemek, kent ve insan sağlığını korumak amacıyla başıboş hayvanlar toplanıyor. Çalışma öncesinde mahallelerde yapılan anonslarla hayvan sahiplerini uyaran ekipler aksi durumda hayvanların toplatılacağını ve cezai işlem yapılacağı hatırlatmasını yaptı. Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un talimatıyla başıboş hayvanlar toplatılırken, hayvan sahiplerine yazılı ve sözlü olarak gerekli uyarılarda bulunuluyor. Para cezasının da uygulanacağı denetimlerde tüm uyarılara rağmen hayvanlarına sahip çıkmayanlar hakkında adli işlem için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.




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