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04 Temmuz 2017 15:03

Batman’da başıboş hayvanlar toplatılacak

Batman Belediyesi, kentte temizliğin sağlanması, park ve yeşil alanların korunması, trafik kazalarının önlenmesi ve sağlıklı bir ortamın oluşturulması amaçlarıyla vatandaşlar tarafından cadde ve sokaklara bırakılan başıboş hayvanların toplatılması kararı aldı.

Batman’da başıboş hayvanlar toplatılacak

04 Temmuz 2017 15:03


Kent merkezinde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarını cadde ve sokaklara saldıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, bu durumun sağlıklı ve temiz bir kent oluşturma çalışmalarına zarar verdiğini belirterek, “Vatandaşlarımız değişik gerekçelerle hala kentte hayvan besleme alışkanlıklarını sürdürmektedirler. Kapalı alanda yapılan hayvancılık çalışmaları bir program dahilinde önlenmeye çalışılıyor ancak bazı vatandaşlarımız besledikleri hayvanları sokağa salmaktadırlar. Sokaktaki bu başıboş hayvanlar çöp konteynerlerini devirmekte, çöpleri etrafa saçmaktadır. Kentin yeşil alanlarını çoğaltmak ve insanların dinlenmesini sağlamak için oluşturulan parklardaki ağaçlara ve çimlere zarar vermektedirler. Cadde, kaldırım ve parkları kirletmekte ve Trafik kazalarının oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu durum sağlıklı ve Temiz bir şehrin yaşam standartlarına uymamaktadır. Vatandaşlarımızın durumunu anlıyoruz lakin herkesin aynı zamanda şehirde yaşayan diğer vatandaşlarımızı da düşünmesi gerekmektedir. Bu durumun önüne geçmek amacı ile bir takım tedbirler almak zorunda kaldık. Hepimiz el ele vererek kentimizi layık olduğu noktaya taşıyabiliriz. Temiz ve yeşil bir Batman için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.




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