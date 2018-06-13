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13 Haziran 2018 14:56

Batman’da bayram öncesi denetimler sıklaştı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi, gıda üretimi ve satışını yapan yerlerde fiziksel ve hijyenik koşullardaki denetimlerini sıklaştırdı.

Batman’da bayram öncesi denetimler sıklaştı

13 Haziran 2018 14:56


Denetimlerin salt bayram öncesi değil yılın 365 günü aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk kazanan, pastane, lokanta, fırın, market, unlu ve tatlı üretim merkezlerinde, işyeri hijyeni ve ruhsat kontrolleri artırıldı. Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bayramı fırsat bilerek halkın sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğine dikkat çekerken, vatandaşlar ise gıda üretimine yönelik iş yerlerinde fiziksel hijyenik ve teknik konularda yapılan denetimlerden oldukça memnun. Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca belediye hizmetleri ile ilgili yaşanabilecek aksaklık veya sıkıntılarda vatandaşların dilek, talep ve şikâyetlerini Alo 153 Beyaz Masa hattına iletebileceklerini belirtti.




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