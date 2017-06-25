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25 Haziran 2017 15:52

Batman’da bayramlaşma

Batman’da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Batman’da bayramlaşma

25 Haziran 2017 15:52


Kültür Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Hüseyin Topuz ile vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un etrafında kümelenen çocuklar, hem keyifli bir sohbetin hem de bayramlık almanın sevincini yaşadı. Protokol bayramlaşmasının ardından Kültür Merkezinden ayrılan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, belediyede düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Birim amirlerinin ve personelin katıldığı belediyedeki bayramlaşmada Aksoy, personellerin bayramını kutladı.




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