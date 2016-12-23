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23 Aralık 2016 13:48

Batman’da ‘Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı’ yapıldı

Batman’da ‘Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı’ yapıldı

23 Aralık 2016 13:48

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen bebek ölümleri önleme ve izleme değerlendirme programı kapsamında Batman’da “Bebek Ölümleri Önleme Çalıştayı” yapıldı.
Batman’da bebek ölüm oranlarını Türkiye ortalamasının altına çekebilmek amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, özel hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 112 eğitim salonunda “Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı” yapıldı. Çalıştaylarda, Batman’da bebek ölümlerini önlemek amacıyla kurumlararası işbirliğinin gerekliliği sonucuna varıldı.



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