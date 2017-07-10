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10 Temmuz 2017 14:39

Batman’da besici denetimleri devam ediyor

Batman kent merkezinde yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliğinin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler yaratması üzerine denetimlerini artıran Batman Belediyesi, GAP Mahallesi’nin ardından çalışmalarını Tılmeç ve Çamlıtepe mahallelerine kaydırdı.

Batman’da besici denetimleri devam ediyor

10 Temmuz 2017 14:39


Belediye tarafından oluşturulan Sağlık Komisyonu nezaretindeki ekipler, şehrin en işlek ve nüfusun yoğun bulunduğu yerlerde yapılan besicilik faaliyetleri ile hiçbir kural ve kaideye uyulmadan oluşturulmuş ahır-ağıl, apartman ya da konut altı meskenlerdeki hayvan barınaklarının yarattığı kirlilik ve riskler nedeniyle harekete geçti. Şehir merkezinde hayvan besiciliği ve atıkların gelişi güzel çevreye atılmasıyla ortaya çıkan pis kokular ve manzarayla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri değerlendiren belediye, ilgili müdürlüklerin katılımıyla bünyesinde oluşturduğu Sağlık Komisyonu, şikayet alanlarında çalışma yapıp insan ve çevre sağlığını tehdit eden bu meskenlerin tespitini yaptı.


Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “GAP Mahallesinde yaptığımız kararlı çalışmalar tamamlanmış, hayvanlar tahliye edilerek ağıl ve ahırların yıkımı gerçekleştirildi. Kent merkezinde sağlığımızı tehdit eden ve Batman’a yakışmayan bu görüntüleri ortadan kaldırmakta kararlıyız. Halkımızın hak ettiği, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanılır bir Batman’ı hep birlikte oluşturacağız” dedi.




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