Batman’da bin 590 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan şahıslara ve kullanan sokak satıcılarına yönelik olarak planlı çalışmalarda, durumundan şüphelenilen 48 xx xxxx plakalı araçta yapılan aramada bin 590 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs adli merciler tarafından tutuklanmıştır” denildi.