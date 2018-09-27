Batman'da binaya el bombası atılmasının kamera kayıtları ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir işyerine yönelik el bombalı saldırı düzenlenmişti. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldırı anının saniye saniye yansıdığı güvenlik kameralarında hafif ticari bir araç Cumhuriyet Mahallesi 1523. Sokak'ta bulunan apartmanın önüne el bombasının pimini çektikten sonra uzaklaştığı görülüyor. Büyük bir gürültü ile patlayan el bombasından çıkan şarapnel parçaları bina önünde bulunan ve Orhan Özdaş'a ait olduğu belirtilen otomobilde maddi hasar meydana gelmesine neden olurken, olayın faili olduğu belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Batman Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.