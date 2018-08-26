Batman’da bir işçi göçük altında kaldı

Edinilen bilgilere göre olay, Cudi Mahallesi 3540 Sokak’ta alt yapı çalışması yapıldığı sırada meydana geldi. Kanalizasyon boruları için kazılan yaklaşık 3 metrelik kanalda yaşanan göçükte toprak altında kalan Batman Belediyesi personeli Mehmet Mehdi Tenha’nın (55) yardımına hemen arkadaşları koştu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak kurtarılan Mehmet Mehdi Tenha, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göçük meydana geldiği sırada bağırmalar ve çığlıklar üzerine kapıya çıktığını belirten görgü tanığı, “Göçük altında kalan vatandaşın sesini duyduk hemen yardıma koştuk. Vatandaşın üstündeki toprağı kazmaya çalıştık. Yaklaşık 1 metreye yakın toprak üstündeydi 10 dakikaya yakın üzerindeki toprağı kaldırmaya çalıştık. Kafasını çıkardık çıkardıktan sonra itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen olaya müdahale etti” dedi.