Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 14:05

Batman’da bir işçi göçük altında kaldı

Batman Belediyesi’nin alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Batman’da bir işçi göçük altında kaldı

26 Ağustos 2018 14:05


Edinilen bilgilere göre olay, Cudi Mahallesi 3540 Sokak’ta alt yapı çalışması yapıldığı sırada meydana geldi. Kanalizasyon boruları için kazılan yaklaşık 3 metrelik kanalda yaşanan göçükte toprak altında kalan Batman Belediyesi personeli Mehmet Mehdi Tenha’nın (55) yardımına hemen arkadaşları koştu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak kurtarılan Mehmet Mehdi Tenha, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Göçük meydana geldiği sırada bağırmalar ve çığlıklar üzerine kapıya çıktığını belirten görgü tanığı, “Göçük altında kalan vatandaşın sesini duyduk hemen yardıma koştuk. Vatandaşın üstündeki toprağı kazmaya çalıştık. Yaklaşık 1 metreye yakın toprak üstündeydi 10 dakikaya yakın üzerindeki toprağı kaldırmaya çalıştık. Kafasını çıkardık çıkardıktan sonra itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen olaya müdahale etti” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç