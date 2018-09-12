Batman'da 'Çıtır Çileğim' ilk meyvelerini verdi

Batman'ın Sason ilçesinde çilek üretimine başlayan Lale Basut, çilekleri güneş enerjisiyle kurutarak, hem iç piyasaya sunmayı hem de ihraç etmeyi hedefliyor. Basut, 'Çıtır Çileğim' adını verdiği projesinin ilk meyvelerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Tarımda Genç Kadın Girişimciler Güçleniyor' programıyla internette tanışan Sasonlu Lale Basut, 'Çıtır Çileğim' adını verdiği projesiyle programa başvurdu. Basut'a, Batman'da 1. Türkiye genelinde ise 2. seçilen projesini hayata geçirmesi için 30 bin lira hibe desteği verildi. Yaşadığı Kavaklı köyüne dönen Basut, kiraladığı 4 dönüm alanda çalışmalara hızla başladı. İlk meyvelerini alan Basut, çileği güneş enerji sistemiyle çalışan fırında kurutarak, hem ömrünü uzatıp hem de çilekten farklı bir ürün elde ederek piyasaya sürdü.

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nilgün Tok'un büyük desteğini gördüğü projede sona geldiğini belirten Basut, yaş iken kısa olan çileğin ömrünü kurutarak uzattıklarını ve her mevsimde yenebilecek bir meyve haline getirdiklerini belirtti. 12 kilo yaş çilekten bir kilo kuru çilek elde edildiğini belirten genç girişimci Basut, paketleme konusunda il yöneticilerinden destek beklediklerini ifade etti.

“Projeyi yaygınlaştırmak istiyorum”

Bu sayede birçok kadına istihdam sağlanacağını da kaydeden Basut, "Projenin başlangıcında 75 kadın ile birlikte 5 günlük eğitim sürecinden geçtik. Bu 75 kadın içerisinden ilk 3'e giren projeler Türkiye genelinde yarıştırıldı. Türkiye genelinde Ankara'da ödülümü Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan aldım. Aldığım ödül 30 bin TL hibe desteğiydi. Bu 30 bin TL hibe desteğiyle 4 dönümlük çilek bahçemi kurdum ve güneş paneliyle çalışan fırını alarak, bahçemde topladığım çilekleri fırında kurutmaya başladım. Kuruttuğum çilekleri öncelikle iç piyasada satılmasını sağlamak ve sonraki dönemlerde dış piyasaya sürmek istiyorum. Bunun yanında bölgemdeki çilek üreticileriyle birlikte kurutulmasının yaygınlaştırmasını sağlamak istiyorum” dedi.

“Kadınlara öncülük etmek istiyorum”

İleriki zamanlarda da projeler geliştirerek, Sason çileğinin dünyaya tanıtmak istediğini dile getiren Basut, “En büyük amacım kadınlara öncülük yapmaktır. Sason ilçemizde birçok aile çilek bahçesinden elde ettiği gelirle geçimini sağlamaktadır. Bahçeden topladığımız çileği yaş olarak satıyoruz. Çilek meyvesi tarlada toplandıktan sonra 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor ve biz bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek çileğin ömrünün uzamasını sağlıyoruz” diye konuştu.