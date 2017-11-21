Batman’da çocuk işçiliğine ’hayır’ yürüyüşü

Batman’da 412 çocuğun işçi olarak çalıştığı tespit edilirken, çalıştırılan çocuk işçiler, ellerinde afişleri üzerlerinde ‘Çocuk İşçiliğine Hayır’ tişörtleriyle çocuk işçiliğine hayır yürüyüşüne katıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Batman’da çocuk işçiler, çocukların çalıştırılmasına hayır demek için yürüdü. Batman Valiliği önünden başlayan ve Atatürk Parkı’nda son bulan yürüyüşte, çocuklar, çocuk işçilerin durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için broşürler dağıttı.

Batman’da sokakta çalışan çocukların ne tür işler yaptığı bilgisinin de yer aldığı broşürlerde, sokakta dilendirilen, çalıştırılan ve çalışmaya mecbur bırakılan çocukların Alo 183 hattına bildirilmesi istendi. ‘Çocuk İşçiliğine Hayır’ adlı yürüyüşe katılan çocuk işçilere Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Batman Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından hediyeler verildi.

Çocukların sokaklarda ya da iş alanlarında değil okullarda olması gerektiğini belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, çocuk haklarının gözetilmesi ve korunmasının herkesin görevi olduğunu, kendilerinin de çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerin katkılar sağlayacak çalışmalar içerisinde olduklarını açıkladı.