Batman’da çocuklar ramazanda 3De ile eğleniyor

Batman’ın köy okulları ile kenar mahallelerdeki okullarında 3D sinema gösterimlerini düzenleyen Batman Belediyesi, bu hizmetinden Atatürk Parkına gelen çocukları da faydalandırıyor. Merkeze bağlı kenar mahalleler ile köy okullarında Mayıs ayı boyunca yapılan 3D sinema gösterimleri haftada 1 gün Atatürk Parkı’nda buluşan çocuklar için de gerçekleştiriliyor. Ramazan etkinlilikleri kapsamında Atatürk Parkında üçüncüsü gerçekleştirilen 3D sinema gösterimlerinden yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşıldığı belirtildi.