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09 Haziran 2018 15:53

Batman’da çocuklar ramazanda 3De ile eğleniyor

Batman Belediyesi, ramazan ayı etkinliklerinde çocukları eğlendirmek için gezici 3D sinema gösterimleriyle Batman’ın dört köşesini dolaşıyor.

Batman’da çocuklar ramazanda 3De ile eğleniyor

09 Haziran 2018 15:53


Batman’ın köy okulları ile kenar mahallelerdeki okullarında 3D sinema gösterimlerini düzenleyen Batman Belediyesi, bu hizmetinden Atatürk Parkına gelen çocukları da faydalandırıyor. Merkeze bağlı kenar mahalleler ile köy okullarında Mayıs ayı boyunca yapılan 3D sinema gösterimleri haftada 1 gün Atatürk Parkı’nda buluşan çocuklar için de gerçekleştiriliyor. Ramazan etkinlilikleri kapsamında Atatürk Parkında üçüncüsü gerçekleştirilen 3D sinema gösterimlerinden yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşıldığı belirtildi.




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