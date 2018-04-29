Batman’da Denizli Parkı’nın açılışı gerçekleşti

Denizli Parkı’nın açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. H. Murat Şahin ve Sabri Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Park açılışında konuşma yapan Başkan Vekili Aksoy, Batmanlıların hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yeşil alan olarak belirlenen yerlerin tamamının yeşillendirilmesi için karar alındığını kaydetti. Aksoy, 2018 yılı içerisinde yeni çocuk oyun parklarının planlandığını belirterek Batman’a kazandırılan Denizli Parkı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan şahsında, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisine ve Denizli halkına teşekkürlerini iletti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada Batman ile Denizli arasında ‘Dostluk Köprüsü’nün kurulduğunu, bu parka gelen insanların, Denizli halkını sürekli hatırlamasını umduklarını belirtti.