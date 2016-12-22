Batman’da dev projenin açılışı yapıldı

Batman’da 18 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen “Sol Sahil Sulama Kanalı”nın açılışı yapıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı konferans bağlantısıyla katıldı.

Batman’da Orman Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan “Sol Sahil Sulama Kanalı”nın açılışı yapıldı. Açılışı, canlı konferans sistemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve DSİ 10. Bölge Müdürü Murat Dağdeviren yaptı. Açılışa çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kanalı 601 milyon TL’ye mal olduğu ve 18 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.