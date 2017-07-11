Batman’da dönüş yolcuğu başladı

Kent otogarında yoğunluk yaşandı.

Batman’a Ramazan Bayramı için batı illerinden gelen binlerce kişi tatillerini tamamlamalarının ardından dönmek için otogara akın etti. Bayramı aileleri ile geçirmek için gelen vatandaşların dışında yaz tatili içinde yine batı illerine ve sahil kenarındaki şehirlere akın eden Batmanlılar, uçak bilet fiyatlarının yüksek olması dolayısı ile otobüsle seyahat etmeyi tercih ediyor. Bayram tatili için memleketine gelen vatandaşların batı illerine geri dönüş yapmaya başladığını belirten bir otobüs firması yetkilisi Bahri Dündar, “Otogardaki yoğunluğun sebebi bayram dönüşlerinden dolayı memleketlerine gelip tekrardan gidenler var. Bir de havaların sıcak olmasından dolayı tatile çıkan vatandaşlar var. Uçakların fiyatlarının epey yüksek olmasından dolayı vatandaşlar otobüslere rağbet gösteriyor. Otobüslerdeki rayiç fiyatlarımız uygun olduğu için güvenli taşımacılık yapıyoruz. Günde 2 bin ile 2 bin 500 kişi Batman Otogarından il dışına şehirlerarası yolculuk yapıyor. Yapılan seyahat içerisinde tatile giden var, çalışmaya giden vatandaşlarımız oluyor. Batman’dan gidişler dolu, batıdan dönüşlerde biraz düşme var. Bayramdan önce epey bir yoğunluk vardı gelirken memleketlerine, şimdi ise gidişleri var. Gidişlerden dolayı araçlar baya bir dolu gidiyor” dedi.