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10 Mayıs 2018 16:03

Batman’da engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü

Batman’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelliler tarafından farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Batman’da engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü

10 Mayıs 2018 16:03


Batman’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Vali Ahmet Deniz, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ümit Çiçek, Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, özel eğitim okulları yetkilileri, engelliler ve aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde Batman Valiliğinden Öğretmenevine kadar yürüyen grup, Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi.


Vali Ahmet Deniz, Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, “Önemli olan farkındalık oluşturmak. Aslında engel insanlarımızın zihinlerinde olan engeldir. Vücuttaki engelden ziyade onları kaldırmaya kırmaya çalışıyoruz. Empati yapmak lazım, vatandaşlarımızın yerine, çocuklarımızın yerine kendimizi koymamız lazım ve onlar gibi hissetmek lazım. Onlar gibi hissetmediğimiz müddetçe çözüm üretmek mümkün değil. Son yıllarda hükümetimiz, devletimiz dezavantajlı grup dediğimiz engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıcı çok güzel şeyler yapılıyor. Türkiye eski Türkiye değil Allah’a şükür” dedi.


Öğretmenevi bahçesinde toplanan ve yapılan etkinliklere katılan engellilere Türk Kızılayı Batman Şubesi tarafından meyve suyu, kek ve su ikramında bulunuldu.




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