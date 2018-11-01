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Batman'da engelliler meclisi kurulacak

Batman’da “Engelli İl Meclisi” kurulacak.

Batman'da “Engelli İl Meclisi” kurulacak.


Engelliler Konfederasyonu tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında aralarında Batman'ın da bulunduğu 81 ilde Engelli İl Meclisleri kurulması için toplantı gerçekleştirildi. Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli'nin de katıldığı toplantıda, engellilerin sorunlarına değinildi. Yerelden başlayarak engellilerin sorunlarını çözmek istediklerini belirten İçli, “52 ilde Engelliler Meclisi temsilcilikleri oluşturduktan sonra Türkiye Engelliler Meclisini kuracağız. Yerel olarak gündemde olan sorunları konuşacağız. Bu sorunlara sadece engelli birey ya da platformlar değil, kamu kurum ve kuruluşları, STK gibi tüm dinamiklerin ve özellikle medyanın sahip çıkması gerekir. Bu meclis kurulduktan sonra çok güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

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